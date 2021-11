Atšķirībā no stingrās varas atribūtiem (tādiem kā bruņotie spēki), daudzi maigās varas resursi ir atdalīti no valdības un tie turpina piesaistīt citus, neatkarīgi no politikas. Holivudas filmas un populārā mūzika uzskatāmi parāda, ka neatkarīgas sievietes vai iedrošinātas minoritātes var piesaistīt citus. Tāpat arī Amerikas dažādā un brīvā prese, ASV fondu labdarības centieni, kā arī brīvība iegūt zināšanas ASV universitātēs.