Visi ekstrēmie politiķi vienmēr ir izvēlējušies atbrīvotāja tēlu kā savu uniformu. Boļševiki atbrīvoja no carisma, ulmaņa sekotāji atpestīja no demokrātijas un šodienas konservatīvie spēki – dara tieši to pašu: piegriež pogas izteikšanās brīvībai, anulējot domājošos oponentus. Tos apsaukājot un ierokot zemē. Uz diskusiju viņi neielaižas, jo pietrūkst spēju formulēt savu domu, aizstāvēt savus uzskatus un pretargumentēt oponentam. Tad atliek tikai zemiska aprunāšana, melnā PR metodes un publiska saukāšanās. Tā tas ir pie mums Latvijā, kurā nemitīgi pieaug labējo jeb konservatīvo mediju spiediens.