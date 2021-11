Armands Šķēle ir viens no visu laiku talantīgākajiem latviešu basketbolistiem. Ne mazāk iespaidīgs ir viņa dzīvesgājums, kas ticis apkopots autobiogrāfijā "Starp dzīvi un basketbolu". Aizsākot stāstu sēriju ar fragmentiem no šīs grāmatas, ielecam tobrīd 19 gadus vecā Armanda dzīvē, kad viņš gatavojas savai otrajai sezonai ārvalstīs. Pašam to vēl nezinot, viņam priekšā ārprātīga pieredze – darīšana ne vien ar traku dienvidslāvu basketbola skolas treneri, kas treniņos izaicina cilvēka spēju galējās robežas, kā arī sagaidāmi negaidīti pavērsieni, piemēram, šprices dibenā un dēka ar karsējmeiteni.