Sauls Kanelo Alvaress tiek uzskatīts par vienu no pasaules labākajiem un veiksmīgākajiem bokseriem. Neatkarīgi no svara kategorijas boksa statistikas portāls "BoxRec" viņu labāko sarakstā ierindo pašā spicē. Spilgts viņš ir boksa ringā, un raibi izvērsusies dzīve ārpus tā. 31 gada vecumā Kanelo ir tēvs četriem bērniem no četrām dažādām dāmām.