Vai izdosies no pandēmijas izkāpt ar puslīdz sausām kājām?

Es negribu būt gaišreģis. Esmu runājis ar cilvēkiem, apkopojis informāciju no mediķiem, zinātniekiem un antivakseriem. Tīri intuitīvi, nebalstoties uz statistiku vai vēl kaut ko, man šķiet, ka ar kovida sērgu cīnīsimies vēl 2-3 gadus. Jūs jau paši zināt, kā šobrīd ir – nepaiet ne mēnesis, kad atklāj jaunu vīrusa mutāciju. To norāda arī spāņu gripas laiks. Pandēmija ilga apmēram piecus gadus un vienā dienā pēkšņi pazuda. Labi, es nedaudz pārspīlēju, bet uz to pusi arī bija.