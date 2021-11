Savdabīgajā mūsdienu terminu interneta vārdnīcā "Urban Dictionary" "No nut November" parādījās jau tālajā 2011. gadā, bet plašāku popularitāti sociālajos tīklos sāka iekarot sešus gadus vēlāk - 2017. gadā. Izaicinājuma saknes meklējamas "NoFap" jeb "no pornogrāfijas atkarīgo un no kompulsīvas seksuālās uzvedības atveseļojošos vienaudžu atbalsta forumā" interneta vietnē Reddit. Izaicinājuma dalībniekiem ir paredzēts atturēties no ejakulācijas, kā arī seksuāla kontakta, masturbēšanas un pornogrāfijas veselu mēnesi, lai sajustu kontroli pār savām seksuālajām tieksmēm, kā arī pievērstu uzmanību mentālajai veselībai.