Pērn Igaunijā no narkotiku lietošanas bojā gāja 31 cilvēks, šogad jau 18 mirušo. Narkotiku ietekme ir neprognozējama. Nekad nevar zināt, kas ir to sastāvā un kā iedarbosies vielu kokteilis.

23. oktobrī kādā jauniešu ballītē Tallinā, kurā bija pieejams arī alkohols un narkotikas, izdzisa 19 gadus veca cilvēka dzīvība. Pēc Igaunijas laikraksta "Postimees" rīcībā esošās informācijas, jaunietim MDMA - tā dēvētā ekstazī - vietā tika pārdota kāda cita apreibinošā viela. Līdz šim brīdim nav skaidrs, kas ir traģēdijas cēlonis - tikai narkotikas vai narkotiku un alkohola kombinācija. Tomēr ir skaidrs, ka narkotisko vielu izcelsme ir apšaubāma un to sastāvs nezināms. Atšķirībā no legāli pieejamajām "indēm" - alkohola, tabakas un citām - neviens nepārbauda to sastāvu pirms laišanas tirgū.