Kompass palīdz atrast ceļu, un "Stratēģiskais kompass", ko esmu izstrādājis pēc Eiropadomes lūguma, kalpos par darbības ceļvedi Eiropas Savienības attīstībai un lēmumu pieņemšanai drošības un aizsardzības jomā. Šonedēļ to apspriež ES dalībvalstu ārlietu un aizsardzības ministri.

Mūsu vispārējā apdraudējumu analīze skaidri parāda, ka Eiropa ir apdraudēta. ES riskē ar to, ko esmu nosaucis par "stratēģisko saraušanos". Tas ir manāms no trim aspektiem. Pirmkārt, mūsu ekonomiskais tvērums kļūst arvien ierobežotāks. Pirms trīsdesmit gadiem ES veidoja ceturto daļu no pasaules bagātības, taču pēc 20 gadiem tā veidos tikai nedaudz vairāk par 10%. Mūsu demogrāfiskais sarukums seko līdzīgai tendencei, proti, līdz šā gadsimta beigām Eiropā būs mazāk nekā 5% pasaules iedzīvotāju.