Septembrī onkoloģijas ārsti un jomas pārstāvji dažādās diskusijās un intervijās Veselības ministrijas prezentēto plānu sauca par līdz šim labāko, kāds jebkad ticis izstrādāts. Jaunais onkoloģijas plāns tika saukts par ļoti cerīgu soli arī no pacientu puses. No dažādās apspriedēs, domnīcās, diskusijās, sēdēs apkopotā Veselības ministrijas plānā esot iekļauti 80% no jomas pārstāvju norādītā. Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāna 2022.-2024. gadam fokusā bija uz cilvēku centrētas un integrētas veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, vienlaikus novēršot priekšlaicīgu mirstību no onkoloģiskajām slimībām.