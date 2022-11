Harismātiskā inteliģence. Kāds patiesībā bija pirmais Latvijas prezidents Jānis Čakste?

Un piektā Čakstes vērtība ir viņa miera osta – ģimene. "Čakstes darbā netrūka iekšēja līdzsvara. Šo līdzsvaru, kurš mums bija nepieciešams pēc tik lieliem satricinājumiem, viņš ienesa arī valsts dzīvē. Kur viņš to ieguva? Man liekas, laimīgā ģimenes dzīvē. Ap viņu arvien bij silts mājas gaiss. [..] Kurš gan nav sildījies pie Čakstes tēva pavarda? Un kas mūs, cilvēkus, no seniem laikiem vieno, ir pavards. No viņa smeļ savu siltumu kā ģimenes, tā ļaužu ciltis. No turienes šis vienojošais gars," trāpīgi izsakās Kārlis Skalbe savā darbā »Mazās piezīmes».