“Mēs nevaram paši sacīt, vai mēs esam pareizi strādājuši. Par to spriedīs tikai vēlāk tautas nākošās paaudzes un vēsture. Bet mūsu pienākums gan ir apzināties šo atbildīgo uzdevumu, kas mums dots. Savā darbā un savā rīcībā rīkoties pēc labākās apziņas nesaudzīgi vienmēr tur, kur to prasa valsts labums. Tikai vienīgais mērķis mums var būt tas, ko prasa valsts labklājība, prasa to vislabāko un viskrietnāko. Priekš tam mēs šurpu esam sūtīti,” šādus vārdus Satversmes sapulces svinīgajā sēdē 1921. gada 1. maijā ir teicis pirmais Latvijas Valsts prezidents Jānis Čakste. Čakste ir piedzīvojis bagātu mūžu, kuru ir veltījis latviešu pašapziņas celšanai, tā laika pilsoniskās sabiedrības veidošanai un demokrātijas veicināšanai. Tāpēc Jāņa Čakstes vārds un viņa dzīves gājums ir nesaraujami ieausts mūsu valsts Latvijas vēstures gājumā. Kāda personība slēpās aiz vārda Jānis Čakste? Kādas īpašības iemantoja mūsu valsts pirmais prezidents? Kāds viņš bija kā tēvs saviem deviņiem bērniem un vīrs savai liktenīgajai sievietei?

Arī tādas īpašības kā mērķtiecība un spīts bija labākie pavadoņi viņa veiksmīgajai karjerai. “Kāpēc Čakste neaizbrauca mācīties uz Tērbatas Universitāti, kā vairums latviešu tolaik darīja? Jo Jelgavas Kurzemes ģimnāzijā vāciskais gars jau bijis līdz kaklam! Tur visus taisīja par vāciešiem, kur ne tikai jāmācās vāciski, bet savā starpā jāsarunājas vāciski. Un arī Tērbatā ir daudz vācu profesoru un vācu kooperācijas. Viņš patstāvīgi apgūst krievu valodu un dodas jurisprudenci studēt uz Maskavas Universitāti, kura tolaik ir ļoti laba un progresīva mācību iestāde. Bet redz kā viss dzīvē likumsakarīgi notiek - nebūtu aizbraucis uz Maskavu, nebūtu saticis Krišjāni Valdemāru, kas kļuva par viņa otro garīgo tēvu. Viņš ielika to pamatu par kalpošanu – tu esi atbraucis mācīties, kas nozīmē, ka tev ir gudra galva un turīgi vecāki, bet ne visiem tā ir. Kad tu atgriezīsies savā vietā, kur dzīvosi un veidosi savu karjeru, tad noteikti dalies ar savām zināšanām un prasmēm. To Jānis Čakste arī darīja pēc tīrākās sirdsapziņas,” interesanto stāstu vēsta muzeja vadītāja.

Un piektā Čakstes vērtība ir viņa miera osta – ģimene. "Čakstes darbā netrūka iekšēja līdzsvara. Šo līdzsvaru, kurš mums bija nepieciešams pēc tik lieliem satricinājumiem, viņš ienesa arī valsts dzīvē. Kur viņš to ieguva? Man liekas, laimīgā ģimenes dzīvē. Ap viņu arvien bij silts mājas gaiss. [..] Kurš gan nav sildījies pie Čakstes tēva pavarda? Un kas mūs, cilvēkus, no seniem laikiem vieno, ir pavards. No viņa smeļ savu siltumu kā ģimenes, tā ļaužu ciltis. No turienes šis vienojošais gars," trāpīgi izsakās Kārlis Skalbe savā darbā “Mazās piezīmes”.