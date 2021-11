"Varēja jau būt vēl vairāk, jo daži puiši no ārzemju klubiem netika”, lielrekordu komentē Sorokins. “Varēja būt arī kāds mazāk, bet principā ar padarīto esmu gandarīts. Kaut tie bija divi treniņi pa piecām maiņām… Vislabāk jau spēle parāda, kas ir kas, bet man kā trenerim ir svarīgi, vai hokejists spēj pielāgoties un mainīties, vai viņš to, ko darām treniņos, spēj pārnest uz spēli. To, kurš ir slidotājs, bet kuram tā traucē, treneris pamana pēc divām, trim maiņām. Kuram normāla tehnika un piespēle, tas arī diezgan ātri kļūst redzams."