Borgundas stavkirke jeb koka baznīca atrodas Borgundas ciemā Lērdales pašvaldībā. Tiek uzskatīts, ka Borgundas baznīca tika celta aptuveni 1150. gados, tā ir vislabāk saglabājusies no visām Norvēģijas koka baznīcām un piesaista tūkstošiem apmeklētāju no malu malām. Senais koka baznīcas dizains, kas datēts ar viduslaikiem, ir arhitektūras brīnums.

Baznīca atrodas apmēram 30 kilometrus uz austrumiem no Lērdales pašvaldības centra, vietā, kur citādi šaurā ieleja kļūst platāka, veidojot līdzenu lauku. Ir daudz iemeslu, kāpēc baznīcai tika izvēlēta šī novietne. Svarīgs iemesls bija tas, ka šī vieta bija sena šī apgabala kulta vieta. Netālu no tagadējās baznīcas atradās upurēšanas vieta, un tajā ir atrasti ļoti seni dzīvnieku kauli. Iespējams, tur stāvējis vecais mūra altāris baznīcā. Vēl viens iemesls, kāpēc izvēlēta šī vieta, varētu būt tas, ka apkārtējos paugurus klāj priežu meži, un baznīcu bija nepieciešams būvēt vietā, kur būvmateriāls nebija tālu. Baznīcas vieta ir arī samērā labi aizsargāta no laikapstākļiem, salīdzinot ar apstākļiem tālāk ielejā.