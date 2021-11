Tomēr pārmaiņas nenāk viegli. Šobrīd galvenie Eiropas Savienības lēmumu pieņēmēji lauza galvas par to, kāda būtu robežas izbūves nozīme, iespējamie riski un ieguvumi. No vienas puses ir jautājums par finansēm, no otras, vai robežu būvniecība vispār ir labākais veids, kā nosargāt savas ārējās robežas. Taču daži uz to raugās pavisam nopietni – vai fiziska, noslēgta robeža Eiropas Savienību pozicionēs kā slēgtu kontinentu? Daudzi cilvēktiesību, īpaši patvēruma tiesību aizstāvji un nevalstiskās organizācijas šādu taktiku nodēvējuši par “Eiropas cietokšņa” būvēšanu, atsaucoties uz nacisma propogandu, lai parādītu šo stratēģiju negatīvā gaismā.