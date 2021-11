Krievijas un Ukrainas konfliktā jau atkal norisinās zināma eskalācija. Kas par to jāzina un kādi ir aktuālie jautājumi?

Pirmdien, 22. novembrī aģentūra «Bloomberg» ziņoja, ka ASV izlūkdienesti esot nodevuši NATO dalībvalstīm Eiropā ziņojumu, ka pie Ukrainas Austrumu robežas atrodas ievērojami Krievijas spēki. To mērķis ir iebrukums Ukrainas teritorijā.

Ja uzbrukums notikšot, tad tam būs trīs virzieni – no Krievijas, no okupētās Krimas un no Baltkrievijas. Uzbrukumā, kuru atbalstītu arī gaisa spēki, plānots iesaistīt ievērojamu karavīru skaitu – apmēram 100 000 vīru.