It kā jau 30 gadus tikām pieradināti pie padomnieku sēnalliteratūras un žurnālīšfilosofijas – kā labāk, kā valdzinošāk, kā būt veiksmīgai, kā – laimīgai, kā - patikt, kā – iekarot publiku, kā – rakstīt romānus, kā pilnveidot prātu, kā atvažot apziņu, kā nedzīvot nākotnē, pagātnē, kā nedzīvot neveselīgi, kā badoties, kā mācīt bērnus, kā sēdēt pie datora, kā - uz poda, kā stādīt, kā tīrīt, kā domāt... Kā domāt. Jā, vispēdīgi arī to, kā domāt. Un tad, vadoties, no padomnieka vērtību sistēmas, uzaug priekšlikumu gaiziņš – ticot tam vai tam otrajam, ticot Budam vai Jēzum, ticot zinātnei vai holistikai utt. Multiversa universālais universālveikals. Skraidi apkārt ar iepirkumu groziņu, līdz pār tevi nogrūst Zolitūdes Maxima.