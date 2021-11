Par kaķsamiem mēdz dēvēt cilvēkus, kas internetā izveidojuši sev pilnīgi citu identitāti. Viņi un viņas aizņemas bildes no pazīstamiem cilvēkiem vai pilnīgiem svešiniekiem un, ar svešu ārieni bruņojušies, cenšas nomakšķerēt sev partneri romantiskām attiecībām, vienkārši kliedēt garlaicību vai arī shēmot kā finansiāli apčakarēt nevainīgus upurus. Kaķēnsami savukārt būtu tās dāmas un tie kungi, kas identitāti nemaina un pat bildes ieliek savas, tikai - desmit gadus vecas bildes vai foto no dzīves posma, kad izskatījās vislabāk. Un, tos satiekot dzīvē, ir nepatīkams pārsteigums, ka kuplo cirtu īpašnieks no interneta ir onkulis, kam jau metas pliks pakausis, bet slaidā fejiņa izrādās izplūdusi tante. Taču tie ir šausmu stāsti par reāliem cilvēkiem.