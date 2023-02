Kauna traips britu aristokrātijas vēsturē: neķītrā hercogiene un viņas 88 mīļākie

Mārgareta vienmēr ievērojusi dzīves moto "Ej gulēt agri un bieži" ("Go to bed early and often"). Daudzi zināja, ka Mārgareta mīļākos sāka pieņemt jau no pulksten 09:00 no rīta, jo, viņasprāt, seksam vienkārši nebija nepiemērota laika! Savos seksuālajos piedzīvojumos Mārgareta deva priekšroku veiksmīgiem vīriešiem. Viņu vidū bija "Lehman Brothers" investīciju baņķieris Džozefs Tomass, Metropolitēna mākslas muzeja kurators Teodors Ruso, dziedātājs Moriss Ševaljē, komiķis Bobs Houps un daudzi citi. Taču skaistules dzīvē neviens tā arī ilgi neuzkavējās.