Melns Saules plankums, astronoms, viesmīlīgs mākslinieks, acīgas vārnas, negants jāņogu-upeņu vīns un negaidīta iedvesma. To un daudz ko citu nesen piedzīvoju pie visai neiespējamas personības Koknesē – gleznotāja, astronoma un visādi citādi interesanta cilvēka Alda Dobenberga.

Šīs ir Alda dzimtas mājas. Kas tikai te nav bijis: vāciešu laikos hospitālis, krievu laikos īres dzīvokļi, arī veikals. Dārzā reiz pat atrasti no hospitāļa laikiem apglabāti cilvēka kauli, bet uz sētas staba joprojām saglabājusies iecirsta svastika.

Vēl viena istaba Alda mājās ir piekrauta ar dažādiem vēstures artefaktiem, sākot no ķiverēm, izkārtnēm un beidzot ar klavierēm un paša Alda sejas atlējumu ģipsī jeb, kā es to neapdomīgi nosaucu – pēcnāves masku.

Ciemošanās oficiālā daļa ir galā. Pasniedzam Aldim ciemakukuli, viņš savukārt mūs pacienā ar kafiju, uzkožamajiem un no tāda kā slepena skapja sienā izvilktu dzērienu plastmasas pudelē. Tas, kā saka Aldis, ir jāņogu-upeņu vīns. Mums viņš to pasniedz kā pieklājas – senos sudraba biķeros. Atlikušo pudeli dod līdzi uz mājām. Pļāpājam par dzīvi un mākslu. Saruna nonāk pie tā, kāpēc Aldis pēdējās dienas neglezno. Viņš satrūkstas un izvelk no kabatas pasenu “Iphone”. Saka, ka viņu nomoka pamatīga problēma, netiekot galā, tāpēc nevarot atbrīvot prātu un gleznot. Lūk, nesanāk uz telefona uzlikt “Smart ID”. Esot pārāk vecs aparāts, tāpēc kaut ko tur neatbalstot. Palīdzēt neviens nevarot, pat bankā rausta plecus. Uzliek kaut kā uz diviem mēnešiem, bet pēc tam atkal jāiet uz banku. Nesanāk rēķinus apmaksāt. Viņš esot cerējis, ka mēs, jaunekļi, viņam spēsim palīdzēt.