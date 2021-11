Mūsu saruna notiek režisora mājā Ķīpsalā - tajā pašā, kur pirms pāris gadiem tika filmēta komēdija "Klases salidojums" un kuras interjers patiesi mazliet atgādina kino paviljonu. Andrejs atvainojas, ka nav paspējis ieturēt pusdienas, un tālab pārceļamies pie lielā ģimenes galda, uz kura tiek uzlikta maize, atvērts krējuma trauciņš un paprāva kaste, no kuras tiek izpakota… nu īsta pistole. Es gan nojautu, ka diezin vai Andreja kuplais matu ērkulis būs manas dzīves pēdējais kadrs, bet: "Varbūt labāk nevicini man to verķi gar degunu!" "Tas mums seriāla "Nebaidies ne no kā" otrās sezonas filmēšanai Kostarikā. Pirmajai bija laba atsaucība, un tagad galvenā varoņa gaitas turpinās Latīņamerikā. Nupat tur bijām, lai veiktu priekšdarbus, un decembra sākumā jau dosimies filmēt," stāsta režisors. "Tā būs autentiska vide, spāniski runājoši aktieri, tie būs īsti džungļi, kur naktīs ir tik biedējošas skaņas – brr, sen neko tik šausmīgu nebiju piedzīvojis." Jāpiebilst, ka Andrejs kā puika tā arī visu intervijas laiku turpināja darboties ar šaujamajiem, bet vēlāk tika izvilkti arī nopietnāki stroķi - vairāki automāti, mierinot, ka tie esot kino rekvizīti - tā sakot, "nebaidies ne no kā". Runājot par šo seriālu, iespējams, ka tas ir režisora kinematogrāfiski viens no labākajiem darbiem un ierindojams starp veiksmīgākajiem pašmāju seriāliem. Tas ir šokējoši patiess stāsts par narkotiku kontrabandistu - Latvijā skandalozi slaveno Robertu Privertu, mēģinot izprast, kurā brīdī šim cilvēkam ir nojukušas robežas starp labo un ļauno. Turklāt "Nebaidies ne no kā" mūzikas autors komponists Rihards Zaļupe šogad tika nominēts ļoti prestižajai Holivudas vizuālo mediju mūzikas balvai. Izcils panākums, un, kas zina, varbūt komponista vārds pievērsīs starptautisku mediju uzmanību arī pašam seriālam. Jāpiebilst, ka Rihards ir sacerējis arī asprātīgas muzikālas tēmas komēdijai "Tabu".