Video ⟩ "Izņēmuma kārtā man bija trešais attaisnojums - skaidrošanās ar likumu..."

Notikumiem bagātas 24 stundas jeb stāsts par to, kā talantīgais basketbolists Armands Šķēle no rīta aizbēga no policijas, bet vakarā – nospēlēja iespaidīgu spēli "Arēnā Rīga". Patīkamu pārmaiņu pēc cilvēki apsprieda un novērtēja viņa darbības basketbola laukumā.