Uzslienam telti, bet pēc brīža saprotam, ka esam nonākuši trīs dažādu, bet vienlīdz briesmīgu muzikālo gaumju krustpunktā. No dažādām pusēm mūsu virzienā lido apšaubāmas kvalitātes mūzika, kas savijas šaušalīgi bezgaumīgā kakofonijā. Nekad neesmu sapratusi, kāds tam ir iemesls, bet tā ir neapgāžama dzīves patiesība – jo briesmīgāka mūzika, jo skaļāk tā tiek atskaņota. Īpašu gaisotni šai skaņu izgāztuvei piešķir kokos sakārtās lampiņas. Cilvēki ar aliņiem un lieliem alus vēderiem laiski gozējas pludmalē. Nākot tuvāk nakts stundai, troksnis nerimstas, gluži otrādi. Sāk sarasties arī briesmīgās mūzikas īpašnieki, un mums nākas secināt, ka esam iekārtojušies netālu no rupjas un skaļas krievvalodīgo kompānijas, kas mūsu nomoda stundas piemētā sulīgiem lamuvārdiem. Kaut kāds ballīšu kempings, ne normāla gulēšanas vieta! Te vispār ir klusā stunda? Godīgi sakot, viens no sliktākajiem kempingiem, kādā esmu bijusi. Un viens no dārgākajiem.