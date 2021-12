Netālu no Fīsenes, Vācijā augstu kalnā slejas neoromānikas stilā celtā Neišvānšteinas pils, ko 1868. gadā pasūtīja Bavārijas karalis Ludvigs II. Mūsdienās Neišvānšteina ir viena no populārākajām pilīm Eiropā - ik gadu to apmeklē 1,4 miljoni cilvēku no malu malām. Vasaras sezonā ap 6000 apmeklētāju dienā plūst cauri pils istabām, kas reiz bija paredzētas vienam iemītniekam.