Ģenerālim jau bija aizdomas par to, ko Hitlers varētu no viņa gribēt, jo trīs dienas iepriekš Romā bija iemaršējuši vācu karavīri, atraduši Musolīni un viņu atbrīvojuši no gūsta. Volfam bija jānodrošina Musolīni varas atgūšana nacistu kontrolētajos Itālijas ziemeļos un jāpārliecinās, ka viņš seko nacistu noteikumiem.