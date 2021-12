Pēc finanšu nozares asociācijas datiem, Latvijā no 1. janvāra līdz 30. septembrim telefonkrāpniekiem no iedzīvotājiem izdevies iegūt vairāk nekā 8,6 miljonus eiro. Starptautisko noziedznieku organizāciju metodes kļūst arvien sarežģītākas, jo viņu rīcībā ir datu bāzes, kurās pieejami personas dati - vārds un vecums, ne tikai telefona numurs. No kurienes notiek šādu datu noplūde un kā sevi pasargāt, tiešsaistes žurnālam Klik stāstijā CERT.LV, Valsts datu inspekcijas un vadošo banku eksperti.