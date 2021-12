Latvijas labākais vārtsargs Merzļikins līdz šim demonstrējis pārliecinošu sniegumu (13 aizvadītajās spēlēs raksta tapšanas brīdī) – vidēji ielaidis 2,61 ripu un atvairījis 92,3% metienu. Komandas vadība pirms sezonas sākuma lika noprast, ka Elvis būs pirmais numurs. Tas Merzļikinam devis lielāku pārliecību, to izceļ arī "The Athletic" žurnālists Porclains: "Elvis kopumā izskatās daudz pārliecinātāks nekā iepriekšējās sezonās, jo viņš labi apzinās, ka ir komandas pirmā izvēle vārtos. Arī visa kluba organizācija zina, ka pamatā vārtus sargās viņš. Elvis ir kļuvis par neapstrīdamu komandas līderi. Viņš pats labi apzinās, ka viņam ir liela atbildības nasta, kas uzkrauta uz viņa pleciem."

Pirms sezonas Elvis kā vienu no mērķiem izvirzīja Vezina balvas izcīnīšanu, ko pasniedz līgas labākajam ripu ķērājam. "Nevēlos dot solījumus, bet varu teikt... Mans plāns ir izcīnīt Vezina trofeju. Es izdarīšu to Matīsa Kivlenieka dēļ. Mēs nezinām, kā izvērsīsies sezona, bet tāds ir mans mērķis. Uzskatu, ka to varu paveikt," izdevumam "The Athletic" norādīja Merzļikins.