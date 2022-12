Sekss, narkotikas, disko: kas patiesībā notika leģendārajā klubā "Studio 54"

"Studio 54" tika atklāts 1927. gadā un sākotnēji darbojās kā Brodvejas teātris ar nosaukumu "Gallo operas nams". Taču savu leģendāro statusu šī vieta ieguva 1977. gadā, kad Stīvs Rubels un Ians Šrēgers dibināja klubu ar nosaukumu "Studio 54". Tur varēja iekļūt tikai slavenākie no slavenākajiem, un teju katrs vakars līdz pat 1980. gadam, kad klubu slēdza, bija leģendām apvīts.

Slavenības

Disko Sallija

Viņa bija pensionēta juriste, kura strādāja arī par tiesnesi. Sallija apreiba no "Studio 54" un narkotikām un izklaidējās vairākas dienas nedēļā – no pusnakts līdz pat pieciem no rīta, un apstājās tikai, lai dotos uz tualeti vai paņemtu "kokaīna pauzi".