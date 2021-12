Polijas valdība vēlas lielāku politisko neatkarību no Eiropas Savienības, taču mazāku neatkarību saviem tiesnešiem. Protams, vēlas arī saņemt no ES fondiem vairāk naudas, nekā iemaksā. Pagaidām vēlmes Polijai ne vien nav īstenojušās, bet pat rezultējušās ar miljonu eiro dienā lielu soda naudu un bloķētu piekļuvi plānotajiem 36 miljardiem eiro no ES fonda. Kāpēc tiesu sistēmas reforma Polijas vadošajai partijai ir tik svarīga?