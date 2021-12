Tas, kas mani pārsteidza un nebeidz pārsteigt šo daudzo gadu laikā, esot sociālajos tīklos kā tādos, ir tas, cik ļoti lielu vērību cilvēki pievērš tam, ko citi cilvēki raksta savos privātajos sociālo tīklu kontos. Pēc visiem šiem gadiem, cik mēs esam tviterī, – kādus padsmit gadus – es joprojām uzskatu, ka tviteris ir visperfektākais sociālais medijs, kurā esi tu pats. Vienkārši, kas tev ir prātā – sauc to par apziņas plūsmu, whatever – to tu raksti.

Es nemeklēju validāciju visam, ko pasaku tviterī. Nereti man vienkārši kaut kas iešaujas prātā un es to uzrakstu. Tas, kādas batālijas pēc tam izveidojas, ir sekundāri. Protams, ir arī tāda pozitīvā puse, ko tviterī ļoti bieži izmantoju – es uzdodu it kā vienkāršus jautājumus, kuru atbildes ir pilnīgi skaidras, jo mani interesē, ko un kā cilvēki uz šādu jautājumu atbildēs. Katram ir kaut kādi savi viedokļi, un nav tā, ka tas, ko esmu iedomājies es, ir pareizais. Bet mani interesē citu cilvēku viedokļi, jo tie var palīdzēt pamainīt manējo vai uzzināt kaut ko jaunu.

Plus, šķiet, Stendzenieks kaut kādās no savām kārtējām batālijām bija norādījis, ka viņam gluži vienkārši patīk tviterī pavingrot. Kad tu strādā šajā jomā ar tekstiem un komunikāciju, tu plus mīnus saproti – kādas, ko pajautājot, būs atbildes. Tas dod iespēju reāli pavingrot – padomāt, kā tev atbildēs, kā tu komentēsi paredzamas atbildes. Arī es to dažkārt daru, jo pēdējos vairāk nekā piecus gadus strādāju komunikācijas jomā un ir profesionāla interese par to, kā veidojas diskusijas.