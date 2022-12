Kāpēc lielākā daļa sieviešu tic horoskopiem, bet vīrieši tos necieš ne acu galā?

Līdz pat 18. gadsimtam, kad, cik ironiski, sākās Apgaismības laikmets, astroloģija bija zinātnes statusā, jo nebija atdalīta no astronomijas, bet pēc tam, kad astronomija ieguva autonomu statusu, astroloģija mazliet zaudēja savu nozīmību.

Taču 21. gadsimts horoskopus no alternatīvas izziņas prakses ir iecēlis slavas zenītā, un, kā apgalvo Džesika Roja savā rakstā „Los Angeles Times”, tā dēvētā mileniāļu paaudze (tie, kas dzimuši no 1980. gadam līdz 1995.) tos ir adaptējuši par savu jauno reliģiju, ietekmējot arī Z paaudzi (tos, kas dzimuši pēc 1995. gada).

Stāsts par mūsdienu divdesmit, trīsdesmit un četrdesmitgadniekiem ir šāds: auguši ģimenēs, kur galvenā reliģija ir bijusi kristietība, jūdaisms, vai kāda cita, tikpat strikta un ierobežojoša prakse, šie indivīdi ir sapratuši, ka tomēr to nejūt kā savu. Taču cilvēks pēc būtības ir radījums, kas tiecas meklēt garīgu piepildījumu, un, ja to, viņaprāt, nespēj sniegt baznīca, tad taro kārtis, kristāli un astrologi tiek akceptēti kā risinājums. Arī feminisma uzvaras gājiens ir viens no priekšnoteikumiem, kāpēc astroloģija izplatījās tautās - galu galā reliģija, kopš feminisma pirmsākumiem ir tikusi kritizēta kā patriarhāla un sieviešu brīvību ierobežojoša, taču astroloģija ļauj dāmām brīvu vaļu.