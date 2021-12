Sāk izskatīties, ka Padomju Savienība ar savu diktatūras sistēmu, tomēr nav mirusi, bet pārcieš „klīnisku nāvi“ un Krievijas prezidents ir gatavs to atdzīvināt. Lai gan daudzi no mums jau sen paguvuši atgaiņāties no “padomjlaiku“ ikdienas atmiņām, iebīdot tās aizmirstības atvilktnē un atsakoties no stāstiem par to kā 14 valstis atbrīvojās no Maskavas kundzības un Krievijā kā impērija pārstāja eksistēt, ir tomēr vismaz viens cilvēks, kurš notikušo pārdzīvo smagi. Tas ir pašreizējais Krievijas prezidents Vladimirs Putins, kuram PSRS sabrukums ir traģiska nelaime. Norise, kas jāizlabo, atjaunojot no jauna Maskavas kundzību pār bijušajām satelītvalstīm. Vai tas notiks pēc Ukrainas kara? Vai mums jāgatavojas arī citiem Kremļa bruņotiem konfliktiem? Tas pagaidām nav skaidrs. Taču viena lieta ir uzkrītoši redzama - Putins nav spējis un neprot pārvērst Krieviju par modernu industrializētu valsti, kas spētu šodien nopietni konkurēt ar attīstītajiem gigantiem – ASV un Ķīnu. Viņa specialitāte ir apspiešana, vajāšana, iebaidīšana, draudēšana un represijas, jo neko citu viņš nemāk.