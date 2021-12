Ārzemju ziņu žurnālistes, LTV “Pasaules panorāma” vadītājas Inas Strazdiņas sievišķīgajā, ārēji pat trauslajā tēlā savijies sīksts krampis un drosme doties uz vietām, ko sauc par pasaules karstajiem punktiem, kur nojūk dzīvības un nāves robeža un ziņas pārtop vēsturē. Viņa saka: “Pašlaik ir tik svarīgi pašiem stāstīt par konfliktiem tieši un nepastarpināti no vienkāršo cilvēku skatpunkta, caur viņu dzīvēm, realitāti un darīt to tā, ka akmens norasos, to klausoties.”