Lai arī Džozefa Konrada nelielais romāns "Tumsas sirds" (Joseph Conrad "The Heart of Darkness", 1899) ir ticis bieži citēts, filmēts un interpretēts, šoreiz pulkveža Kurca pirmsnāves vārdi "Šausmas! Šausmas!" gandrīz vai paši iezagās šī teksta sākumā un nolēmu, ka nav jēgas tam pretoties. Teksts reizēm rodas pats par sevi, no kurienes agrāk neplānoti izteikumi iznirst un pirksti tos gandrīz automātiski uzdrukā, man vienmēr paliks noslēpums.