Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, man jāatsaucas uz vēsturiskajiem notikumiem 1991. gadā, kad ieviesa iztikas minimuma grozu, jo bija nepieciešams sekot līdzi inflācijai un to kaut kādā mērā kompensēt. Metode iztikas minimuma aprēķinam tika pārņemta no tā laika Krievijas, līdz ar to šis instruments iemiesoja padomju laika ekonomisko loģiku. Piemēram, medicīnas izdevumi tajā vispār nebija iekļauti.