Piegādes ķēdes problēmas ievilksies arī 2022. gadā

Reti kurš no mums spēj iedomāties, ka veikalā trūkst Ziemassvētku eglītei paredzētio bumbuļu, jo no Ķīnas kavējas to iekāršanai vajadzīgo diedziņu piegāde, kas savukārt neļauj bumbuļu ražotājiem nokomplektēt savus preču komplektus, bet gatavās produkcijas pārdevēji gaida ar tukšiem plauktiem vai ir spiesti pārdot pagājušā gada pārpalikumus, neskatoties uz to, ka jaunā produkcija bija pasūtīta gada sākumā. Šāds piemērs aptuveni pēdējo gadu ir ikdienas realitāte, īpaši Rietumos. Pie vainas tam var būt Covid-19 uzplaiksnījums diedziņu ražotnē Ķīnā, kas spiestu apturēt darbu un uz pauzes noliktu arī tos, kas šos diedziņus gaida savas preces ražošanā.