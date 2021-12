Daudzi lasītāji vēl varētu labi atcerēties ainas no pēdējo 30 gadu asiņainākā konflikta Eiropas teritorijā – vairāk nekā trīs gadus ilgušā Bosnijas kara – un it īpaši no Srebrenicas slaktiņa. Šobrīd trauslais miers atkal ieplaisājis – serbi izteikuši vēlmi no valsts atdalīties, turklāt briest konstitucionāla krīze, un savas intereses procesā acīmredzot ir arī Krievijai un Ungārijai. Vai 2022. gadā jāraizējas par jaunu karu Balkānos?