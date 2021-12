Jauns regulējums draud izslēgt no darba tirgus tūkstošiem kurjeru

- Ņemot vērā jaunos ierosinājumus, kādi šajā gadījumā būtu galvenie riski no ekonomiskā viedokļa cilvēkiem, kas strādā par kurjeriem?

- Eiropas Komisijas rosinātās izmaiņas paredz, ka attiecības starp platformā strādājošo un platformu, piemēram, “Bolt Food”, tiek atzītas kā pilntiesīgas darba attiecības. Ja tas tā notiek, tad strādājošajiem ir jānosaka fiksēts darba grafiks, fiksēta alga un būtībā – vairs nav nekādas elastības. Kādēļ elastība platformās strādājošajiem ir galvenā vērtība? Dažādi pētījumi liecina, ka lielākā daļa no platformās strādājošajiem šeit gūst savus sekundāros ienākumus.

“Copenhagen Economics” novembrī publicēja ziņojumu par ēdiena piegādes kurjeriem. Šajā pētījumā piedalījās 16 tūkstoši kurjeru no 23 valstīm, līdz ar to, tas ir ļoti labs pārskats par situāciju Eiropā. Ziņojums parādīja, ka 70% no kurjeriem šo darbu veic, lai piepelnītos, un tikpat kurjeru kā prioritāti nosaka elastību – cik ilgi viņi strādā, kad strādā un kā strādā, lai gūtu papildus ienākumus. Pētījums apliecina, ka elastība kurjeriem ir daudz svarīgāka nekā ienākumi.