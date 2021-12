Varētu domāt - kas tad tur sarežģīts? Nolocīt dažas bulciņas vai desmaizītes pāris minūtēs nav nekas sarežģīts. Patiesībā īsto profesionāļu spēja ātri nogādāt ēdienu no mutes līdz kuņģim ir diezgan neaptverama. Būtībā tā ir kumosu norīšana bez to košļāšanas. Kuram tas padodas ātrāk, tas parasti uzvar.

Bieži sporta nozarē dzirdēts teiciens, ka "Amerikā jau jebko var pārvērst par profesionālu sportu un biznesu" - vai tās meiteņu cīņas dubļos, rollerdisko vai zābaku mešana tālumā. Tālu no patiesības tas nav, jo, un tagad uzmanību, ASV ir sava profesionālā ātrēdāju līga jeb "Major League Eating" (MLE).

1997.gadā amerikāņu brāļi Džordžs un Ričards Šī izveidoja Starptautisko profesionālās ātrēšanas federāciju (IFOCE). Šī organizācija pārrauga ātrēšanas sacensības, apstiprina tās, izveidojusi reglamentu to demonstrēšanai televīzijā.

No pirmā acu uzmetiena profesionāla ātrēdāja arods varētu šķist kā sapņa piepildījums. Tavs darbs ir ēst burgerus, hotdogus, vistu spārniņu vai citu līdzīgu pārtiku, darīt to ātri, saņemot par to naudu.