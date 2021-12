Viss drūms un pelēks, vienpadsmit no rīta, bet pilsēta ietinusies krēslā, rudens melanholija, novembris, no debesīm krīt smalks, smalks lietutiņš, kas mērcē un saldē līdz kaulam, bet kājas grimst dubļu zampā. Sviežam somā fotoaparātu un sajūsmināti metamies ārā no viesnīcas – tie ir ideālie laikapstākļi, lai dotos uz vienu no senākajām kapsētām Eiropā – Ličakovas kapsētu Ļvovā.