Pavisam nesen Marseļas krastā atvilka lielāko un jaudīgāko zemūdens kabeli uz Franciju ar nosaukumu „ PEACE“. Šo gigantisko digitālās plūsmas transportētāju ķīnieši nodēvējuši par „jauno zīda ceļu“ un tas stiepjas no Ķīnas gar Pakistānu un Ēģipti uz Franciju. Īpašnieki ir formāli uzņēmumi, taču liela noteikšana šo kabeļu izmantojumā būs Ķīnas un Francijas politiskās varas sistēmām. Orēlijs Vigano no īpašnieku uzņēmuma Orange Marine par notikušo ir sajūsmā. Kabeļa piestāšana Marseļā notikusi ļoti klusi un bez prožektoru staru uzbrukuma, jo šādiem notikumiem piestāv notikt nemanāmi. Taču nejaukie žurnālisti ir fiksējuši kabeļa ierašanās laiku un kadros var redzēt vīrus oranžās vestēs, kas strādā uz kuģa un bīda oranžas bojas, kuras tur kabeli pirms tas noenkurojas jūras dibenā. Šis kabelis ir ļoti neparasts, jo tas dzimis Ķīnā un šodienas ģeopolitiskajā kontekstā „noliek zābaku“ Eiropas informatīvās plūsmas durvīs. Tā nosaukums nenozīmē „miers“, bet gan saīsinājumu jēdzienam kā Austrumāfrika sasniedz Eiropu. Protams, ka īpašnieki skaitās no Hongkongas. Skaidrs, ka galvenā loma šajā projektā pieder ķīniešu Huawei, kas jau sen tiecas pakļaut sev ārzemju komunikācijas ceļus un šī iemesla dēļ jau sen konfliktē ar amerikāņiem, kas vēlas šo monopolu saglabāt sev uz mūžīgiem laikiem.