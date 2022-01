Skola jau desmit gadus darbojas ar igauņu nevalstiskās organizācijas "Mondo" atbalstu. Tā atrodas Džalālābādas priekšpilsētā netālu no olīveļļas rūpnīcas. Skolnieces dzīvo mājiņās klaja lauka malā, tikai dažu simtu metru attālumā no skolas. Decembrī "Taliban" kaujinieki trijos naktī uzbruka vienai no šīm mājiņām, apgalvojot, ka tajā mitinās "Islāma valsts" kaujinieki. Talibi paziņoja, ka uzbrukumā esot nogalināti desmit "Islāma valsts" kaujinieki, bet, kā jau parasti, par mirušajiem savās rindās neko neteica.