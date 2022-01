Jau vairākas sezonas, ar atsevišķiem izņēmumiem, Rīgas "Dinamo" turnīra tabulā atrodas lejasgalā. Latvijas komanda ir viena no finansiāli trūcīgākajām KHL. Līgas vadība pat piemērojusi naudas sodu klubam par to, ka nav ievēroti algu "grīdas" jeb spēlētāju minimālā atalgojuma noteikumi. Vismaz mierina tas, ka līdzekļi atplūst pa gāzes trubām no Krievijas, nevis tiek tērēta Latvijas nodokļu maksātāju nauda.