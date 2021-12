Un tad ir tas absurdais mirklis, kad veselības ministrs ar skumju seju paziņo, ka pilnīgi visi pārējie ministri ir uzstājuši uz kaut kādiem atvieglojumiem, vienkārši pilnībā ignorējot to cilvēku viedokli, kuri no šīs tēmas kaut ko patiesi sajēdz. Bet, kad būs nākamie sūdi, atbildīgo kārtējo reizi nebūs. Nu, vai arī vainosim to pašu Pavļutu. Nezinu kā citiem, bet man tas šķiet kaut kā pastulbi.