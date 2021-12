Papīra deficīts pret 5% PVN un grāmatas pret kartona kastēm

Novembrī saņēmām pozitīvu ziņu – valdība beidzot lēma grāmatām un preses izdevumiem samazināt pievienotās vērtības nodokli (PVN) no pašreizējiem 12% uz 5%. Ņemot vērā to, cik pēdējos gados ekskluzīva lieta ir kļuvusi rokās turama grāmata, kur nu vēl ar krāsainiem attēliem, cietajiem vākiem, tad gandrīz 10% atlaide ir svētki. Tomēr prieks iespējams būs īss. Piegādes ķēdes problēmas un papīra ražotāju pārorientēšanās uz iepakojumu ražošanu, energoresursu sadārdzināšanās, Ķīnas vides iniciatīva un tintes problēmas ir kārtējais sakritību kopums, kurš rezultēsies ar to, ka cenu kāpums 2022. gadā visdrīzāk noēdīs to, ko varētu ietaupīt uz pazeminātā PVN rēķina. Jau redzam, ka preses izdevumi 2022. gadam nav kļuvuši lētāki.