Lai nebūtu subjektīvs, jo man liekas, ka ar 17 (!!) importiem – 12 no Amerikas, pa diviem no Šveices un Zviedrijas, viens no Dānijas – tā kā prasītos pēc 1. vietas 1. divīzijā… Vai kas svarīgāk – lai pēc trim četriem gadiem no šā iesaukuma Latvijas nacionālajā izlasē spēlētu kāds pusducis šā vecuma hokejistu. Analizēt un izteikt savas domas lūdzu divus bijušos Rīgas “Dinamo” trenerus – Ģirtu Ankipānu un Ēvaldu Grabovski. Kuram Viktora Tihonova laikos viens no uzdevumiem bija meklēt un atrast jaunos talantus plašajā Krievzemē. Tātad trenēta acs.