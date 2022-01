Pirmā drāma Simonsa un "76ers" starpā sākās 2021. gada janvārī, kad Austrālijas basketbolista vārds izskanēja iespējamā maiņas darījumā, kurā Filadelfijas komandas basketbola operācijas prezidents Derijs Morijs vēlējās atgūt savu kādreizējo spēlētāju no Hjūstonas "Rockets" - Džeimsu Hārdenu. Darījums nenotika, jo Hārdens izvēlējās pievienoties Bruklinas "Nets", lai apvienotu spēkus ar Kevinu Durantu un Kairiju Ērvingu.

"Es to uztveru kā biznesu," 2021. gada sākumā izteicās Simonss. "Tādas lietas notiek. Vienīgais, ko varu kontrolēt, ir attieksme pret darbu, spēlēm un ikdienas lietām. Cenšos rīkoties profesionāli un palīdzēt komandai uzvarēt. Katru dienu smagi strādāju."

No 23. maija līdz 2. jūnijam NBA izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā "76ers" spēkiem mērojās ar Dāvja Bertāna pārstāvēto Vašingtonas "Wizards". Filadelfija salīdzinoši viegli apklusināja "burvjus" - sērija tika noslēgta piecās spēlēs. Tomēr šajā duelī parādījās būtiska problēma, ko jau iepriekšējos gados bija ieskicējuši basketbola apskatnieki - Simonsam nav metiens. Šajā sērijā no soda metienu līnijas basketbolists realizēja 10 no 28 izmestajiem soda metieniem. Pat Filadelfijas fani sāka apšaubīt sava kluba izredzes "play-off" turpinājumā.