Pēc tam, kad Krievijas prezidents Vladimirs Putins pieprasīja no ASV prezidenta Džo Baidena garantijas par to, ka Ukraina nepievienosies NATO , sasparojās arī somi, kuri līdz šim formāli piekopuši nepievienošanās (non-alignment) politiku, taču negrasās uz spēles likt savas izvēles iespējas.

“Ļaujiet uzsvērt vēlreiz – Somijas manevru un izvēles brīvība iekļauj arī iespēju pieteikties dalībai NATO, ja paši tā nolemsim,” sacīja Nīniste. Arī premjerministre Marina norādīja, ka “esam mācījušies no pagātnes un neatkāpsimies no mūsu manevrēšanas brīvības.” Tas signalizē arī to, ka Krievijas izvirzītās prasības atkal Somijā uzjundījušas iekšējas debates par valsts drošības politiku un potenciālo dalību Ziemeļatlantijas drošības organizācijā. Iepriekš jautājums šādi tika aktualizēts 2014. gadā pēc Krimas aneksijas.