Aleksandrijas bāka mazajā Farosa salā Aleksandrijas ostā, Ēģiptē, ir visu turpmāk celto bāku arhetips un bija viens no septiņiem senās pasaules brīnumiem. Tas bija viens no pēdējiem senajiem septiņiem brīnumiem, kas tika izpostīts pēc tam, kad vairāku zemestrīču dēļ lielākā daļa sākotnējās struktūras pārvērtās drupās un Ēģiptes sultāns to pārveidoja par viduslaiku fortu ap 1480. gadu.