Mīklaini kauli no viduslaiku Londonas atklāja liecības par kādu postošu notikumu, savukārt Grenlandes un Antarktīdas ledus serdeņi vēstīja par milzīgu un vēl nezināmu vulkāna izvirdumu. Pētnieki sāka meklēt vaininieku.

Kā vēstīts pētījumā, kas 2013. gadā publicēts amerikāņu zinātniskajā žurnālā „PNAS” (Proceedings of the National Academy of Sciences), sēra daļiņas Grenlandes un Antarktīdas ledus serdeņos liecināja par nezināmu vulkāna izvirdumu ap 1257.–1258. gadu, kas, visticamāk, noticis tropu joslā, tuvu ekvatoram – pretējā gadījumā sēra mākonis izkliedētos tikai vienā puslodē. Aplēses norādīja, ka tas bijis lielākais vulkāniskā sēra apjoms, kāds izmests stratosfērā pēdējos 7000 gados, – astoņreiz lielāks nekā Krakatau izvirdumā 1883. gadā un divreiz lielāks nekā Tamboras izvirdumā 1815. gadā.