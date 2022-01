NHL Pekinā nebūs, no vairākiem Skandināvijas klubiem arī pienāk neizpratne: “A, kāpēc mēs, ja NHL kovida dēļ vien atsakās no Pekinas?” Kā viss beigsies, nav ne jausmas, bet cerēsim, ka mūsu hokeja izlase Pekinā būs. Un tāpēc strauji jāsāk veidot sastāvu. Ko izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš jau kopš vasaras dara.

Ja nenotiek kaut kas ārkārtējs, savainojumus ieskaitot, tad Vītoliņš kandidātu loku ir diezgan labi jau iezīmējis. Tātad Pekinas olimpisko spēļu kvalifikācija un treniņnometne pirms tās. Kuri no aizsargiem spēlēja? Kristiāns Rubīns, kuru uz Pekinu nelaiž NHL, Uvis Balinskis, Oskars Cibuļskis, Jānis Jaks, Kristaps Sotnieks, Ralfs Freibergs un Kārlis Čukste. Pirms kvalifikācijas savainots tika Kristaps Zīle, bet Ženēvas “Servette” aizsargs Sandis Smons gan bija pieteikumā, bet laukumā neizgāja. Krēfeldes “pingvīns” Artūrs Kulda it kā bija kandidātu pulkā, taču palika Vācijā, savukārt kā viens no pēdējiem atskaitīts tika Roberts Mamčics. It kā veidojas 11 kandidātu pulks.